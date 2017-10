Vijver Huis ter Heide leeggepompt Redactie 06-10-2017 00:55 print

In de vijver bij Huis ter Heide wordt donderdagavond nog steeds gezocht naar de vermiste Anne Faber (25) uit Utrecht. In deze vijver in het Blookerpark werd eerder een fiets gevonden die volgens de politie heel erg lijkt op die van Anne.

Rond 23.00 uur arriveerden brandweerauto's met apparatuur om de vijver leeg te pompen. De ploeg van ongeveer tien mensen die de vijver doorzocht met een sleepnet, kwam toen naar de kant. De mannen van het dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) stonden tijdens hun werkzaamheden tot hun middel in het water en trokken een sleepnet door de vijver. De politie kon donderdagavond nog niet melden of daarbij iets is gevonden.

De plaats waar wordt gezocht in het Blookerpark ligt vlak bij de plaats waar eerder kleding werd gevonden die mogelijk van Anne is.



Vijver Huis ter Heide leeggepompt (Foto: ANP)