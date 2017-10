Engeland pakt WK-ticket, eigen goal Skrtel in 89e minuut nekt Slowaken Redactie 05-10-2017 23:27 print

Engeland heeft zich donderdagavond verzekerd van een plekje op het WK in Rusland. Schotland maakt een goede kans om tweede te worden in de groep. The Three Lions wonnen in eigen huis nipt van Slovenië, waardoor zij met nog één speelronde te gaan in groep F niet meer te achterhalen zijn door de concurrentie. Schotland rekende gelijktijdig af met Slowakije en staat nu op een tweede plaats met zondag nog het uitduel bij Slovenië op het programma. De Schotten hebben twee punten voorsprong op Slowakije en drie op de Slovenen.

Engeland was op Wembley de bovenliggende partij in de eerste helft, maar imponeerde zeker niet. Het bezoek hield de rijen achterin keurig gesloten en kwam in de eerste 45 minuten nauwelijks in de problemen. Jan Oblak redde eenvoudig op afstandsschoten van Harry Kane, Jordan Henderson en Marcus Rashford. Slovenië stelde daar weinig tegenover, maar had zich in de openingsfase wel beklaagd toen een vermeende overtreding van Joe Hart op Josip Ilicic niet bestraft was met een strafschop door scheidsrechter Felix Zwayer.

Bojan Jokic was vlak na de onderbreking plots dicht bij de 0-1 namens Slovenië, maar zijn kopbal werd gepakt door Hart. De thuisploeg voerde het tempo daarna op en kreeg na ruim een uur spelen een grote kans via Raheem Sterling. Zijn schot werd echter voor de doellijn weggehaald Bostjan Cesar. Niet veel later schoot Kane rakelings naast. Tim Matavz maakte elf minuten voor tijd nog zijn opwachting bij Slovenië en de spits van Vitesse zag hoe Kane Engeland in blessuretijd van dichtbij nog naar de zege schoot.

Schotland - Slowakije

Slowakije was met uitstekende papieren afgereisd naar Hampden Park, maar werd al vroeg in de wedstrijd gedupeerd door Róbert Mak. De aanvaller ontving na 23 minuten spelen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd na een overduidelijke schwalbe, nadat hij eerder al op de bon was geslingerd vanwege een onnodige overtreding. Schotland had echter moeite om de overtalsituatie uit te buiten.

Het elftal van Gordon Strachan ontbeerde de benodigde creativiteit om de defensie van de bezoekers uit elkaar te spelen en was vooral gevaarlijk van afstand. Leigh Griffiths beproefde zijn geluk na ruim een uur spelen van ruim twintig meter, maar zijn schot werd onschadelijk gemaakt door Martin Dúbravk. De doelman had niet veel later het geluk dat Chris Martin en Griffiths beiden de lat troffen. Schotland bleef echter aanzetten en slaagde er in de absolute slotfase toch nog in een doelpunt te forceren. Martin Skrtel schoot de bal in eigen doel na een voorzet vanaf de rechterflank.

Malta - Litouwen

Malta nam het in Ta' Qali op tegen Litouwen en wist zowaar een punt te veroveren, de eerste van de WK-kwalificatie. Andrei Agius bracht het gastland na ruim twintig minuten op een 1-0 voorsprong, Vykintas Slivka zorgde tien minuten na rust voor de 1-1 eindstand.