Zwanen sterven samen op A10

Medewerkers van de Amsterdamse Dierenambulance hebben donderdag op de A10 twee overreden en overleden zwanen aangetroffen. Aanvankelijk ging het om één dier, maar in de berm bleek er nog eentje te liggen.

De beestenbroeders werden gebeld vanwege een stervende danwel gestorven zwaan bij de Zeeburgertunnel. Het vermoeden is dat nadat de een werd aangereden, de ander in de buurt bleef en daarop ook werd aangereden.

"Terwijl ze in de ambulance werd gelegd zagen we aan de andere kant van de weg haar partner liggen", schrijven de ambulancemedewerkers op Facebook. "Dit zijn dieren die elkaar niet in de steek laten."