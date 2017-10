Redelijke start golfer Luiten op Dunhill Links, Colsaerts op kop heywoodu 05-10-2017 23:16 print

Golfer Joost Luiten is redelijk begonnen aan het befaamde Alfred Dunhill Links Championship in Schotland, gespeeld op de golfbanen van St Andrews, de home of golf waar al honderden jaren gespeeld wordt.

Luiten ging op de baan van Carnoustie rond in zeventig slagen, twee onder par. Die score kwam tot stand door vier birdies en twee bogeys, respectievelijk één onder en één boven par. De Ier Paul Dunne en de Belg Nicolas Colsaerts gaan met vijf slagen onder par aan de leiding. Dunne, die vorige week zijn eerste zege op de Tour boekte, had 67 slagen nodig voor de Old Course van St Andrews, Colsaerts werkte de baan van Kingsbarns af.