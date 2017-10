Golvend Galjoen walst via Van Barneveld naar eerste halve finale op major heywoodu 05-10-2017 21:55 print

Darter John Henderson heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Grand Prix, de eerste keer dat de Schot op een major de laatste vier bereikt. Het Golvend Galjoen was in Dublin in vier sets te sterk voor Raymond van Barneveld.

Henderson begon met een 160-score, maar Van Barneveld nam het initiatief over en won de openingsleg. Op 2-1 begon Barney met vijf gemiste dubbels om de leg te openen, maar toch sloeg hij terug en pakte hij de eerste set. Big John ging in set twee beduidend beter van start en won de eerste twee legs. In leg drie miste Henderson een hele rij darts op de openingsdubbel en dus won Van Barneveld de leg, maar vervolgens deed de Nederlander hetzelfde en dus kon Henderson de set afmaken: 1-1.

Set drie leek aanvankelijk voor Van Barneveld te zijn, maar Henderson hield prima stand en knokte zich naar 2-2. In de vijfde leek leek Barney het af te maken, maar de Schot sloeg terug en pakte de set met een mooie 88-finish via bullseye. Henderson schoot uit de startblokken in set vier en kwam op 2-0 om Van Barneveld vervolgens weer terug te zien komen tot 2-2. In de vijfde leg opende de Schot sterk en dit keer liet Het Golvend Galjoen zijn kans niet liggen: hij maakte het af en plaatste zich met een 3-1 zege voor zijn eerste grote halve finale.



John Henderson - Raymond van Barneveld (Bron: PDC)