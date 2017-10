Storm Xavier eist zes levens in Duitsland Redactie 05-10-2017 21:39 print

De zware storm die donderdag na Nederland ook over onder meer het noorden van Duitsland raasde, heeft daar inmiddels zes mensenlevens geëist. Eerder op de dag stond het dodental nog op vier.

De Duitse autoriteiten hadden op veel plaatsen de bevolking opgeroepen binnen te blijven wegens de harde windstoten tijdens de storm, die daar de naam Xavier heeft gekregen. Vooral in Berlijn en omgeving heeft het natuurgeweld veel schade aangericht.

In het stadsdeel Tegel overleed een vrouw toen een ontwortelde boom op haar auto terecht kwam. In de plaats Müllrose, nabij Frankfurt aan de Oder, kwam eveneens iemand om het leven.

Boom

In Hamburg kwam eerder op de dag een 54-jarige vrouw in een auto om doordat er een boom op viel. In Gransee, noordelijk van Berlijn, sloeg een dikke tak door de voorruit van een auto en doodde een inzittende. In de buurt van Potsdam kwam ook een boom op een auto terecht en doodde een vrouw. En in Neu-Karstädt (Mecklenburg-Vorpommern) verongelukte een vrachtwagenchauffeur door toedoen van een omgevallen boom. Verder is sprake van vele gewonden.

De storm legde in grote delen van Duitsland het treinverkeer lam, eveneens veroorzaakt van omgevallen bomen. Tussen Berlijn en de steden Hannover en Hamburg werd de treinenloop stilgelegd. Ook het vliegverkeer ondervond hinder.



Storm Xavier eist zes levens in Duitsland (Foto: ANP)