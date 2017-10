Er komt een Amerikaanse versie van de serie Adam - E.V.A. Dat hebben de makers bevestigd na berichtgeving van Deadline. Die site meldde dat Fox de Amerikaanse rechten heeft gekocht van de serie.

De serie, gemaakt door scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm en regisseur Norbert ter Hall, speelt zich in ons land af in Amsterdam. De Amerikaanse versie gaat over New York. In Nederland liep de veel geprezen serie drie seizoenen. De hoofdrollen waren voor Eva van de Wijdeven en Teun Luijkx.

Adam - E.V.A. gaat in Amerika Adam & Eva heten. Steven Levenson, bekend van Masters of Sex, heeft de serie herschreven. Marc Platt gaat de afleveringen produceren. Het is nog onduidelijk wanneer de afleveringen op de Amerikaanse tv zijn te zien.



Amerikaanse versie Adam - E.V.A. (Foto: BuzzE)