Microsoft heeft donderdag een geüpdatete launcher gepresenteerd. Gebruikers kunnen daarmee hun telefoon koppelen aan de pc, met de 'Continue on PC'-functie.

Microsoft had twee jaar geleden in alle stilte de Arrow Launcher vrijgegeven voor Android-telefoons. Die is nu uitgebreid en hernoemd tot de Microsoft Launcher, waarmee Android-gebruikers hun telefoon kunnen inrichten zoals zij willen.

Microsoft presenteerde ook de app Edge. Proefversies daarvan komen eerst voor iOS en later ook voor Android beschikbaar. Met Edge kunnen mensen een pagina die ze op hun telefoon bekijken, tegelijk ook openen op een computer of laptop, om er verder aan te werken. Edge werkt eerst alleen in het Engels, maar moet later worden uitgebreid met andere talen.



Microsoft komt met nieuwe launcher (Foto: BuzzT)