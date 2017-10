PS4 Pro-patch The Witcher 3 is gearriveerd

De langverwachte PS4 Pro-patch voor The Witcher 3: Wild Hunt is eindelijk gearriveerd. De patch brengt 4K-ondersteuning en een 'lichte' boost in performance op de PlayStation 4 Pro.

CD Projekt RED heeft tegenover Eurogamer verklaard dat het uiteindelijk nog lang heeft geduurd om de patch, patch 1.50, rond te krijgen. Begin september gaf de Poolse studio nog aan dat het slechts 'enkele dagen' nodig had om de update uit te kunnen brengen maar dat is dus iets uitgelopen.

De nieuwe Xbox One X die in november uitkomt zal een soortgelijke patch ontvangen. Hoe de versies zich verhouden tot elkaar is even afwachten.