Handelaren illegaal vuurwerk aangepakt

De politie speurt online intensief naar kopers en verkopers van illegaal vuurwerk. Kopers kunnen rekenen op persoonlijke aandacht van de politie. Bijvoorbeeld door een huisbezoek van de wijkagent langs. Verkopers worden waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt. Woensdag 4 oktober zochten dertig rechercheurs in een extra actie internet af.

De actie leverde zo’n 65 proces verbalen op. Deze dossiers worden verstuurd naar wijkagenten in het hele land. Zij stellen verder onderzoek in en gaan op huisbezoek bij kopers en verkopers. Met de actie’Megathon’- genoemd naar de eenheid energie die vrijkomt bij een zware ontploffing- wil de politie de online handel in illegaal vuurwerk terugdringen. Zodra de politie online handel in verboden vuurwerk tegenkomt, worden kopers en verkopers achterhaald. Daarna gaat de site op zwart.

Levensgevaarlijk

Illegaal zwaar vuurwerk is levensgevaarlijk voor burgers, hulpdiensten en de politie. Uit onderzoek van TNO blijkt dat zulk vuurwerk in veel gevallen zo krachtig is, dat die te vergelijken is met de kracht van een aanvalsgranaat. Na de gewelddadig verlopen laatste nieuwjaarsnacht g, staat bestrijding van illegaal vuurwerk opnieuw hoog op de agenda van de politie. Geweld tegen hulpverleners en politiemensen is onacceptabel.

Op aansturen van korpschef Erik Akerboom pakt de politie illegale handel, opslag en transport van verboden vuurwerk hard aan. Een van de maatregelen is het online frustreren van de handel in illegaal vuurwerk. Om bezorgers van pakketten te beschermen, onderzoekt het vuurwerkteam ook hoe de arbeidsomstandighedenwet kan worden ingezet. Zo willen ze voorkomen dat chauffeurs van pakketdiensten te maken krijgen met dozen vol gevaarlijk vuurwerk. Ook zoeken politie en Justitie de samenwerking met woningbouwverenigingen, hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen.



