Gewichthefbond verplaatst EK om geschorste landen mee te laten doen

De Europese gewichthefbond EWF heeft een flink staaltje waanzin ten tonele gebracht. Afgelopen week maakte de internationale bond IWF bekend dat negen toplanden voor een jaar geschorst worden wegens het 'leveren' van minstens drie positieve stalen bij de hertesten van de Olympische Spelen van 2008 en 2012.

Onder die landen vallen ook de nodige Europese toplanden, namelijk Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Turkije, Oekraïne en Wit-Rusland. Dat zou natuurlijk zorgen voor een vrij matig Europees kampioenschap in 2018, wat in maart ook nog eens gepland stond in Antalya, in het geschorste Turkije.

De EWF kwam met een oplossing, waarmee de schorsing van de IWF gelijk deels nutteloos gemaakt wordt: het EK wordt simpelweg verplaatst van maart naar het einde van de herfst, vermoedelijk oktober of november, zodat de geschorste landen hun schorsing achter de rug hebben en gewoon mee kunnen doen.

De president van de Russische gewichthefbond, Maxim Agapitov, liet dat in Russische media weten. "Onze schorsing is aan het einde van de herfst afgelopen, dus is het EK verplaatst naar die periode", aldus Agapitov, die verder wel zegt dat Rusland inderdaad een probleem had. "Ik wil nog eens duidelijk maken dat we moeten accepteren dat we stelselmatig de regels overtreden hebben. We moeten onze toekomst opnieuw opbouwen."