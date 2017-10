Drugs aanleiding vernietiging vluchtelingenboten Bangladesh Redactie 04-10-2017 21:51 print

De autoriteiten van Bangladesh hebben zo'n twintig boten vernietigd die dienst deden als ferry's voor Rohingya-vluchtelingen. Deze minderheid wil weg uit Myanmar wegens het aanhoudende geweld. Mensensmokkelaars maken volgens Bangladesh misbruik van de chaotische situatie door behalve wanhopige Rohingya ook methamfetamine het land binnen te brengen.

De drug staat ter plaatse bekend als 'ya ba'. Volgens de commandant van de grenspolitie is dinsdagnacht een grote hoeveelheid uit het water gevist. Die was vermoedelijk overboord gezet voordat de kustwacht de vaartuigen met Rohingya bij aankomst in Shah Porir Dwip enterde en doorzocht.



