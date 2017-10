Zegveld: verhoren bevestigen vermoedens

Advocaat Liesbeth Zegveld die namens nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse treinkapers optreedt, vindt dat de verhoren van elf mariniers een ,,redelijk goed plaatje´ hebben opgeleverd. De verklaringen hebben volgens haar het vermoeden bevestigd dat er kapers zijn doodgeschoten zonder acute noodzaak. ,,Ze hadden moeten worden aangehouden.´´

Dat zei Zegveld woensdag na het verhoor van de elfde en laatste marinier over de bevrijdingsactie in 1977. Deze ´2C´ was aanvalscommandant van groep twee en hij gaf voor de rechtbank in Den Haag toe dat hij de vrouwelijke kaapster, Hansina Uktolseja, in een coupé zag liggen. Hij herkende haar meteen en zonder iets te zeggen, schoot hij op haar. Hij gaf twee korte salvo´s met zijn pistoolmitrailleur, van een afstand van 1,5 tot 2 meter. Hij zag nog dat ze haar hoofd bewoog en iets van mama, mama riep.

´2C´ had dit deels al eens in een boek laten optekenen, maar hij bevestigde het nu onder ede.



