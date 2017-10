Sonja Bakker keert niet terug bij ex Redactie 04-10-2017 09:40 print

Sonja Bakker verwijst de geruchten dat ze na haar breuk met Jan Reus terugkeert naar haar ex Koen Lenting naar het land der fabelen. Ondanks dat de twee het nog goed met elkaar vinden, zit een hereniging er niet in.

"Wij zijn altijd heel goed met elkaar om blijven gaan. Maar dat wij weer samenkomen, nee dat zit er niet in", zegt Sonja in De Telegraaf. "Hij is heel gelukkig met zijn vriendin en dat wij zo goed met elkaar zijn, dat is puur voor de kinderen. Niet meer en niet minder."

De 42-jarige Sonja maakte deze zomer een einde aan haar huwelijk met de 52-jarige Reus, met wie zij een zoon heeft.



Sonja Bakker keert niet terug bij ex (Foto: BuzzE)