Van Barneveld en Golvend Galjoen naar kwartfinales World Grand Prix

Darter Raymond van Barneveld heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Grand Prix, het double in-double out-toernooi in Dublin. In een, zoals Barney het zelf noemde, 'strijd der dartsdinosauriërs was de Nederlander de Engelse veteraan Steve Beaton relatief simpel de baas: 3-0.

In de kwartfinales staat Van Barneveld tegenover John Henderson, onder dartsfans op FOK! liefkozend het Golvend Galjoen genoemd in verband met zijn redelijk forse statuur. Henderson schakelde Michael van Gerwen in de eerste ronde uit, dinsdagavond moest Alan Norris er na het winnen van de eerste set alsnog aan geloven: 3-1. Voor Henderson wordt het zijn derde kwartfinale op een groot toernooi.

Robert Thornton lijkt eindelijk weer eens het heilige vuur een beetje gevonden te hebben. De Schot speelde een mooie partij tegen Dave Chisnall, waarin beide spelers mooie finishes afwisselden met het missen van vele dubbels. Dat werd Chizzy uiteindelijk fataal: in de beslissende set gaf hij een 2-1 voorsprong weg, waarna Thornton in de laatste leg relatief simpel de 3-2 zege naar zich toe trok. Hij neemt het hierna op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, die Joe Cullen met 3-1 versloeg.