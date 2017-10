FDJ geeft Moscon de schuld van valpartij Reichenbach H.Vviv 04-10-2017 03:40 print

Sebastien Reichenbach heeft dinsdag zijn elleboog gebroken na een val in de Tre Valli Varesine. FDJ, de ploeg van de Zwitser, geeft de schuld van de valpartij aan Sky-renner Gianni Moscon.

"De valpartij is veroorzaakt door gevaarlijk gedrag van een van Reichenbachs tegenstanders, Gianni Moscon", zo laat FDJ weten op Twitter. "Wij gebruiken onze energie om Seb een goed herstel te wensen. Hij kwam net terug in een goede vorm nadat hij dit seizoen kampte met veel fysieke problemen."

Het is niet de eerste keer dat Gianni Moscon minder goed in het nieuws komt. In de Ronde van Romandië liet hij zich racistisch uit tegenover Kevin Reza, ook een renner van FDJ. Voor die uitlatingen werd de renner van Sky voor zes weken geschorst.

Tien dagen gelden werd de Italiaan gediskwalificeerd op het WK, nadat hij aan de ploegwagen had gehangen om terug te keren in het peloton.