De Catalaanse premier Carles Puigdemont wil binnen enkele dagen de onafhankelijkheid uitroepen van Catalonië. Dat meldde de BBC dinsdag. Zondag vond het omstreden referendum over afscheiding van Spanje plaats. Van de ruim 2,2 miljoen Catalanen die meededen, stemde 90 procent voor onafhankelijkheid.

De Spaanse koning Felipe VI uitte dinsdag felle kritiek op de leiders in Catalonië. Volgens de monarch zetten zij de economische en sociale stabiliteit in de regio en in heel Spanje op het spel. De nationale regering en de hoogste rechter hadden het referendum verboden.



'Binnen enkele dagen onafhankelijk Catalonië' (Foto: ANP)