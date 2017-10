Williams test Kubica en Di Resta voor stoeltje Peterselieman 04-10-2017 00:02 print

Het afscheid van Felipe Massa in de Formule 1 lijkt nu echt nabij te zijn. Vorig jaar liep de Braziliaan tijdens zijn thuisrace in tranen door de pits, maar mocht terugkeren bij Williams nadat Mercedes Valtteri Bottas wegkocht. Ditmaal zullen Robert Kubica en Paul di Resta mogen testen om het stoeltje te bemachtigen. Massa is echter nog niet kansloos om zijn zitje te behouden.

Verwacht wordt dat Williams een 2014-auto in gaat zetten om Kubica op 11 oktober op Silverstone aan de tand te voelen. Di Resta is op 17 oktober op de Hungaroring aan de beurt, waarna Kubica de 18e het stuurtje weer over neemt. De Pool reed al voor Renault op het Hongaarse asfalt.

Ervaring met huidige auto's hebben beide coureurs ook, want Kubica testte eerder dit jaar met de huidige Renault, terwijl Di Resta de zieke Massa op de Hungaroring verving. De Schot stapte pas voor de kwalificatie in de auto, maar kon de race door een olielek niet uitrijden. Momenteel is hij reserverijder bij Williams en werkzaam bij Sky Sports.

Kubica reed in 2010 zijn laatste race en raakte voor het seizoen 2011 na een rallyongeval zwaar geblesseerd aan zijn rechterarm. Na een lange revalidatie testte de Pool dit jaar voor Renault, maar hoewel hij nog steeds bloedsnel is zette het Franse team wel vraagtekens bij zijn prestaties.