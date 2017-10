Rutte bedankt Hennis en Middendorp

Mark Rutte bedankt in een uitgebreide post op Facebook zowel Commandant der Strijdrkachten Tom Middendorp als voormalig minster van Defensie Jeanine Hennis voor de bewezen diensten.

Rutte geeft aan dat hij vindt dat Hennis het debat 'waardig heeft gevoerd' en haar besluit respecteert om op te stappen. Over de samenwerking met Tom Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten, schrijft hij het volgende: "Ik heb met hem mogen samenwerken bijvoorbeeld op het dossier van MH17. Ik neem met respect kennis van zijn besluit om op te stappen en ik wil hem bedanken voor alles wat hij de afgelopen jaren als militair, en zeker ook in zijn laatste functie, voor Nederland heeft gedaan."

Nabestaanden

"Het is nu zaak dat we de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid snel ter hand nemen. Ik begon met de nabestaanden en ik eindig met de nabestaanden, want ik realiseer me dat het ook voor hen geen gesloten boek is". zo besluit de Minister-President zijn emotionele Facebookpost.