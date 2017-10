Hugh Hefner is overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat meldt E! Nieuws op basis van de overlijdensakte. De oprichter van Playboy overleed afgelopen woensdag op 91-jarige leeftijd.

Verder is in het certificaat te lezen dat de Amerikaan recentelijk een bloedinfectie had opgelopen. Ook had hij een bacteriële infectie. Die twee zaken hebben ook aan zijn overlijden bijgedragen.

Hefner overleed op woensdag 27 september om 17:05 uur. Zaterdag werd hij begraven in Los Angeles.



Doodsoorzaak Hugh Hefner bekend (Foto: BuzzE)