Boeven graven tunnel van 600 meter naar bank Redactie 03-10-2017

De Braziliaanse politie heeft een 600 meter lange tunnel ontdekt waarmee bankrovers wilden inbreken in de Banco do Brasil in de stad Sao Paulo. De tunnel liep van het huis dat de criminelen hadden gehuurd tot onder het bankgebouw.

De tunnel, die 1 meter 50 hoog is en met stalen binten was gestut, werd maandag (lokale tijd) blootgelegd. De politie had de groep al enige weken in de gaten en besloot net voor de roof in te grijpen. Naar eigen zeggen wilden de criminelen "de grootste bankroof van de wereld" plegen en hadden ze omgerekend 270 miljoen euro voor ogen als buit.

De politie arresteerde zestien mensen.



Rovers graven tunnel van 600 meter naar bank (Foto: BuzzO)