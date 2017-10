Theo Weterings (58) is maandagavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Tilburg. De VVD'er moet de opvolger worden van Peter Noordanus, die vorige week na zeven jaar afscheid heeft genomen van de stad.

Weterings is geboren en opgegroeid in Tilburg en was in de jaren tachtig lid van de Tilburgse gemeenteraad. Op dit moment is hij burgemeester in Haarlemmermeer.

De Tilburgse gemeenteraad koos hem uit in totaal 28 sollicitanten.



'Weterings (VVD) wordt burgemeester Tilburg' (Foto: ANP)