Breitbarter Yiannopoulos huwt vriend

De Britse Breitbart-journalist journalist Milo Yiannopolous is met zijn vriend in het huwelijk getreden. Het tweetal gaf elkaar dit weekend het jawoord op Hawaii, meldt Newsweek.

Yiannopolous plaatste op Instagram foto's waar twee mannen elkaar hun beloften doen en samen champagne schenken in een grote toren van glazen. Het gezicht van zijn partner is niet te zien op de foto's. De identiteit van Yiannopolous' geliefde, die hij slechts als 'John' aanduidt, is nog altijd een mysterie.

De journalist vestigde naam als medewerker van de rechts-conservatieve Amerikaanse website Breitbart. Hij wordt geassocieerd met de alt-rightbeweging en geldt als een fervent aanhanger van Donald Trump. Vanwege zijn omstreden uitlatingen heeft Twitter hem van het sociale medium verbannen.

Hoewel Yiannopolous bekendstaat als een openlijk en praktiserend homoseksueel, laat hij zich regelmatig laatdunkend uit over LHBT. Hij noemt homorechten "schadelijk voor de mensheid"en vindt dat gays weer terug in de kast zouden moeten. In 2015 hield de journalist zelfs een reeks lezingen in de VS en het Verenigd Koninkrijk met als titel 'Dangerous Faggot Tour'.