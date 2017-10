Tom Petty overleden

De Amerikaanse rockmuzikant Tom Petty is op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Dat meldde de nieuwszender CBS maandag. Eerder werd bekend dat hij in het ziekenhuis van de beademing zou zijn afgehaald.

Zijn naasten hadden daartoe besloten omdat er geen hersenactiviteit meer werd waargenomen. Petty werd in de nacht van zondag op maandag thuis bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht. De 66-jarige zanger zou in zijn huis in Malibu zijn gevonden. Hij zou een hartstilstand hebben gehad.

In het ziekenhuis in Santa Monica zou de zanger aan de beademing zijn gelegd. Tom Petty brak in de jaren zeventig door met zijn band The Heartbreakers. De groep had hits met Refugee en Learning To Fly. In de jaren tachtig zat hij in de supergroep Traveling Wilburys.



'Tom Petty is van beademing afgehaald' (Foto: BuzzE)