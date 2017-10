Antifa en Islamitische Staat claimen 'Las Vegas' MarcusViridis 02-10-2017 18:14 print

Na meest succesvolle moordpartij ooit in Amerika, staan er diverse terreurorganisaties in de rij om de aanval te claimen. Zowel individuele leden van Antifa als de Islamitische staat beweren dat de schutter bij hen op de loonlijst stond.

IS en sommige zelfbenoemde antifascisten ruziën om wie het nu gedaan heeft. IS is in feeststemming omdat er 50 kafirs vervroegd als brandstof voor het vuur gaan dienen en er zijn Antifa-leden te vinden die razend enthousiast zijn dat de nodige Rednecks zijn neergemaaid. Beide claims zijn trouwens ongeveer even geloofwaardig als de bondscoach van Oranje, die doodleuk durft te beweren dat het Nederlands Elftal heus nog wel een kans maakt om het wereldkampioenschap voetbal van 2018 te halen.

1- This is strange. ISIS just claimed Las Vegas attack. Arabic statement says shooter converted to Islam months ago. @jenanmoussa pic.twitter.com/LjJUcwB7Hy — Jenan Moussa (@jenanmoussa) 2 oktober 2017

ANTIFA posted this about LAS VEGAS shooting. pic.twitter.com/M3OxMuv9Wt — truth counts (@rbparrilla) 2 oktober 2017

De man die verantwoordelijk is voor minstens 50 doden en 400 gewonden zou volgens de harde kern van Allah enkele maanden geleden zijn bekeerd tot de Islam. Vooralsnog lijkt hier weinig bewijs voor te zijn. Voor Antifa geldt zo ongeveer hetzelfde. Hun logica lijkt te zijn dat de slachtoffers voornamelijk Trump-aanhangers zouden zijn, want alleen die zouden belangstelling hebben voor Country-muziek. De schietpartij in het Mandalay Bay Hotel was gericht op concertgangers

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is er vooralsnog geen enkel bewijs dat de 64-jarige Stephen Paddock uit Nevada contact heeft gehad met welke treurige club dan ook.