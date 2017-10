Vaarwel zeggen tegen de Wii Shop Channel in 2019

Vanaf 27 maart 2018 is het niet meer mogelijk om punten toe te voegen aan je Wii Shop Channel-account en vanaf 31 januari 2019 is het niet meer mogelijk om aankopen te doen via deze service. Dit heeft Nintendo bekendgemaakt via de Japanse website.

Na het sluitingsdatum is het voor een onbekende periode nog mogelijk om de Wii U Transfer Tool, Virtual Console- en WiiWare-games opnieuw te downloaden als je deze al eerder gedownload had. Spelers hebben uiteindelijk nog meer dan een jaar om games te kopen en backups te regelen.