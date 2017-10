Marilyn Manson zegt negen shows af na ongeluk Redactie 01-10-2017 23:56 print

De komende negen concerten van Marilyn Manson gaan niet door. De 48-jarige rocker raakte zaterdag gewond tijdens een show in New York en neemt nu de tijd om te herstellen daarvan, meldt Rolling Stone.

"Marilyn Manson moet noodgedwongen meerdere optredens in oktober van zijn Amerikaanse tour afzeggen", aldus zijn woordvoerder. "Hij is in een lokaal ziekenhuis behandeld voor zijn verwondingen en hij zal thuis in Los Angeles hiervan gaan herstellen."

De afgezegde shows, die zouden plaatsvinden tussen 2 en 15 oktober, worden verplaatst naar andere data. "Manson hoopt zo snel mogelijk terug te keren op het podium. Meer details over aanstaande optredens volgen."

Tegen het einde van het concert in de Hammerstein Ballroom stond Manson tegen een decorstuk aan. Hij leek erin te willen klimmen toen het omviel en de rocker eronder vast kwam te zitten. Het is onduidelijk welke verwondingen Manson heeft opgelopen.