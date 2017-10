Verstappen: "Overwinning komt op een erg goed moment"

De vreugde was groot bij Max Verstappen na zijn tweede grand prix-overwinning in zijn loopbaan. "Vooral na het seizoen tot dusverre, kwam deze overwinning op een erg goed moment, dus ik was erg blij toen ik de finish bereikte", zo liet de Nederlander na de wedstrijd weten.

"Samen met mijn vader ben ik zo ver gekomen en natuurlijk kreeg ik de geweldige hulp van Red Bull en nu zit ik hier aan de champagne. Zeker na zo’n tot nu toe moeilijk seizoen is dit wel extra bijzonder." Zo vervolgde Verstappen zijn verhaal.

De jonge Formule 1-coureur blikte na de race terug op het verloop van de wedstrijd. "Met het probleem bij Raikkonen voor de start was er al een concurrent minder. De start was redelijk oké. Na de eerste ronde lag ik tweede en merkte ik dat de auto een goede balans had. Ook zag ik dat Lewis wat moeite had met de tractie. Lewis heeft meer te verliezen in het kampioenschap, dus ik gebruikte alles van mijn accu en ik ging ervoor in bocht één. Vanuit daar kon ik mijn eigen race rijden. De auto was fantastisch en ik had de snelheid. Als ik harder moest gaan, kon ik makkelijk versnellen. Ik ben natuurlijk super blij en we hebben ook echt op snelheid gewonnen. Het was een erg zware race, maar geweldig om te winnen!"

Veel tijd voor een uitgebreid feest heeft Verstappen niet. "We gaan vanavond al door naar Japan, dus waarschijnlijk moeten we het vlieguig afbreken."

Een voorspelling voor de Grand Prix van Japan durfde de Nederlander niet te geven. "Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. We moeten daar weer opnieuw beginnen, hopen dat we daar een goede balans hebben en dan zien we het wel."