Volleybalsters grijpen naast Europese titel

De Nederlandse volleybalsters zijn er net als in 2015 niet in geslaagd de finale van het EK te winnen. Toen was Rusland in drie sets te sterk voor Nederland en dit keer werd in vier sets verloren van Servië:1-3 (20-25, 22-25, 25-18, 17-25).

In Baku begon Nederland goed aan de wedstrijd en ging bij de eerste technische time-out met 8-6 aan de leiding. Oranje bleef de voorsprong tot 10-9 vasthouden, maar gaf daarna de voorsprong uit handen door het sterke spel van Servië. Dankzij uitblinkster Tijana Boskovic liepen ze uit naar een 22-17 voorsprong, waarna ze de set niet meer uit handen gaf.

In tweede set zou Nederland al snel tegen een achterstand aankijken van 5-1. Oranje kwam langzaam beter in de wedstrijd en maakte op 12-12 de stand gelijk. Servië leidde bij de tweede technische time-out nog wel met 16-14. Nederland kwam dankzij een sterke servicebeurt van de invallende Celeste Plak tot een 19-16 voorsprong. Bondscoach Jamie Morrison liet de invallende Plak en Femke Stoltenborg staan, en Servië kwam op 20-20 weer langszij. In de slotfase zou Servië doordrukken en zouden de set met 25-22 winnen.

Nederland gaf niet op en zou de derde set sterk starten. Bij de eerste technische time-out had Oranje de leiding met 8-6. Bij de tweede technische time-out was het verschil al opgelopen tot vijf punten in het voordeel van Nederland: 16-11. Servië zou niet meer terugkomen in de set en Oranje zou de set met 25-18 winnen.

Oranje begon niet goed aan de vierde set en zou al snel tegen een achterstand van vier punten aankijken: 13-9. Bondscoach Morrison bracht Plak in voor Lonneke Sloetjes, omdat laatstgenoemde niet tot scoren kwam. De wissel leek even te werken en ze kwamen terug tot twee punten, maar daarna liep Servië weer uit naar een 17-11 voorsprong. Servië zou die voorsprong niet meer uit handen geven en wonnen de set 25-17.

Servië pakte in Azerbeidzjan z'n tweede Europese titel. Eerder wonnen ze in 2011.