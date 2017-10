Weghorst na afgang AZ: "Heb me nog nooit zo geschaamd" Redactie 01-10-2017 19:50 print

AZ had zondagmiddag geen enkele kans tegen Feyenoord (0-4). Wout Weghorst uitte na afloop zijn onvrede over het spel van de Alkmaarders.

"Ik heb me nog nooit zo geschaamd op het veld", reageerde de gelegenheidsaanvoerder tegenover FOX Sports. Weghorst droeg de aanvoerdersband bij afwezigheid van Ron Vlaar. "We begonnen nog goed en zitten er fel bovenop."

De spits baalde enorm van een afgekeurd AZ-doelpunt. "Ik hoorde dat het geen buitenspel was, dus dat is zwaar kut. Maar na een tegenslag, net als vorige week, is het – en dit is nog zwak uitgedrukt – héél zwak."

"Of dat mentaal is? Dat weet ik niet, maar ik vind niet dat er dan kerels staan. Ik zie dan geen ploeg die opstaat. Daar moeten we wel aan gaan werken met elkaar."

Na een goede start van het seizoen, zit de klad er inmiddels in bij de ploeg van trainer John van den Brom. AZ staat na zeven wedstrijden op twaalf punten. Vorige week werd nog verloren van Excelsior. "En dat terwijl we zo goed aan het seizoen begonnen zijn, maar dat kun je nu niet meer zeggen."

De nederlaag doet Weghorst veel pijn. "Ik schaam me hiervoor. Het heeft er geen moment meer ingezeten. We liepen in de slotfase in een draaimolen en kregen er geen druk op. We zijn op alle fronten afgetroefd."

Renato Tapia (l) vanmiddag in duel met AZ-speler Wout Weghorst (r) (Foto : Pro Shots / Kay Int Veen )