Turgis juicht te vroeg en ziet McLay winnen H.Vviv 01-10-2017 18:16 print

Daniel McLay heeft Tour de l'Eurométropole gewonnen. Het zag er in de laatste kilometer lang naar uit dat Anthony Turgis de koers op zijn naam zou schrijven. In de slotmeters werd hij geklopt door de Brit van Fortuneo - Oscaro. Kenny Dehaes zou ook nog de Fransman kloppen, die het zegegebaar al maakte.

Martijn Budding was als enige Nederlander mee in de vroege vlucht. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij had het gezelschap van Biermans (Katusha-Alpecin), Ourselin (Direct Energie), Molly, Riou (beiden Fortuneo-Oscaro), Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise), Tronet (Armée de Terre) en Stevens (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice). Ze zouden meer dan zes minuten krijgen van het peloton. Op 25 kilometer zou alles weer bij elkaar komen.

Er zou een nieuwe kopgroep ontstaan van zes renners, waarbij Lotto Soudal de slag had gemist. De Belgische WorldTour-formatie zette zich op kop van het peloton en zou het gat dicht rijden. In de slotfase zouden twintig renners wegrijden met daarbij alle belangrijke ploegen. Bij de twintig renners zouden ook vier renners van LottoNL-Jumbo zitten, alleen konden ze het overtal niet uitspelen ondanks meerdere demarrages

In de slotkilometer reed Turgis weg bij de kopgroep. De renner van Cofidis leek het te gaan halen, alleen werd hij in de laatste meters voorbij gefietst door McLay en Dehaes.