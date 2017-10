Knegt verliest zilver na diskwalificatie

Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Boedapest is Sjinkie Knegt na afloop van de finale van de 1.000 meter gediskwalificeerd. Samen met de Koreaan Lim Hyo-jun streed de Fries om de zege. Hij kwam uiteindelijk als tweede over de meet, maar hij zou Lim hebben gehinderd.

Halverwege de finale lag Knegt nog laatste. Hij wist zich echter naar voren te werken, en was koploper bij het ingaan van de laatste ronde. Lim passeerde de Fries net voor de laatste bocht en kwam als winnaar over de finish. Knegt probeerde Lim achter zich te houden door hem weg te duwen met zijn arm. Dat mag niet, en hij werd daarop gediskwalificeerd.

Knegt won eerder dit weekend brons op de 1.500 meter.