Fraaie combinatie vormt hoogtepunt bij zege Arsenal Redactie 01-10-2017 15:11 print

Arsenal heeft zondagmiddag een thuiszege op Brighton & Hove Albion geboekt. De ploeg van Arsène Wenger kwam nauwelijks in de problemen.

Met Davy Pröpper in de basis en Tim Krul op de bank begon Brighton aan de eerste uitwedstrijd tegen Arsenal sinds 1983. The Gunners lieten er geen gras over groeien en waren binnen twee minuten al dicht bij het eerste doelpunt. Alexandre Lacazette trof de paal met een prachtige halve volley na een combinatie met Iwobi. Arsenal maakte het spel en na een kwartier van eenrichtingsverkeer, waarin Alexis Sánchez twee kansen kreeg, werd het 1-0. Een vrije trap van Granit Xhaka vanaf de rechterflank resulteerde in een scrimmage voor het doel van Brighton. De bal werd in eerste instantie nog van de lijn gehaald, maar Monreal vond vervolgens de ruimte in de linkerhoek.

Halverwege de eerste helft kregen de bezoekers plots een goede kans op de gelijkmaker. Na een vrije trap kon Solomon March vanaf de rand van het strafschopgebied ongehinderd uithalen. De buitenspeler zag de bal uiteenspatten op de paal. Het was de enige goede kans voor Brighton in het eerste bedrijf. Pröpper probeerde het vlak voor rust ook nog eens van afstand, maar hij schoot hoog over. Tussendoor moest doelman Matthew Ryan van Brighon onder meer ingrijpen na een inzet van Aaron Ramsey: de keeper keerde de bal knap met zijn voeten. Daardoor bleef het in de eerste helft bij 1-0 in het voordeel van Arsenal.

Na rust werd de marge al gauw verdubbeld. Arsenal baande zich combinerend een weg richting het zestienmetergebied van Brighton, met de assist van Alexis Sánchez als hoogtepunt. De Chileen vond Iwobi, wiens inzet vervolgens onhoudbaar was voor Ryan. In een tijdsbestek van twee minuten moest Brighton de bal na een uur tweemaal van de lijn halen om een derde tegentreffer te voorkomen. Sánchez en Sead Kolasinac zagen hun inzet op het laatste moment verwerkt worden en daarom bleef de marge twee. Namens Brighton knikte Glenn Murray nog rakelings naast en zag Pröpper een inzet langs de verkeerde kant van de paal vliegen.