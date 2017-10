In het Zeeuwse Dreischor is een nest van de Aziatische hoornaar vernietigd. Ruim een week ervoor was in het dorp een Aziatische hoornaar aangetroffen, volgens de provincie Zeeland de eerste vondst in Nederland. Sindsdien werd gezocht naar het nest van het insect.

De Aziatische hoornaar is een groot soort wesp, die van oorsprong in het zuidoosten van Azië voorkomt. Het insect eet honingbijen, mieren, hommels, vliegen, vlinders en rupsen. Voor de mens is een steek van de Aziatische hoornaar vergelijkbaar met die van een gewone wesp, aldus de provincie: "pijnlijk, maar niet levensbedreigend tenzij iemand allergisch is".

Het insect staat op de lijst van ongewenste invasieve exoten. Voor exoten die op deze lijst staan gelden bepaalde verboden en verplichtingen, zoals het snel opsporen en bestrijden ervan.



Nest Aziatische hoornaar vernietigd in Zeeland (Foto: ANP)