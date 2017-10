Bertens in Beijing kansloos tegen Petkovic

Kiki Bertens is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Beijing uitgeschakeld. De Nederlandse tennisster ging met 4-6 en 0-6 onderuit tegen de Duitse Andrea Petkovic.

Na een vroege break van Petkovic in de eerste set herstelde Bertens de balans naar 4-4, maar daarna won een matig spelende Bertens geen game meer. Petkovic, die 77 plaatsen lager op de wereldranglijst staat dan Bertens, benutte in de tweede set haar vierde matchpoint.

Bertens dit jaar in actie op de US Open (Foto: Pro Shots / Action Images )