Bokser Briedis verdedigt wereldtitel tegen 'Cubaan met verhaal'

Bokser Mairis Briedis heeft zaterdagavond met succes zijn wereldtitel bij de WBC in het cruisergewicht (-90,7kg) verdedigd. De Let stond in een uitverkochte Arena Riga in eigen land tegenover de Cubaan Mike Perez, die het hem niet moeilijk genoeg kon maken.

Perez stapte met de nodige levenservaring de ring in. Zo was hij ooit negen dagen onderweg om van Cuba naar Mexico te ontsnappen, waar hij een tijd vast zat, alvorens hij met hulp van een bokscoach zijn weg naar Ierland vond. Daar begon zijn profcarrière, die tot 2013 perfect ging. Perez won alles, maar op 2 november 2013 stond hij in Madison Square Garden in New York tegenover de Rus Magomed Abdusalamov en dat veranderde voor beide boksers het leven - voor de Rus overigens wel een tandje erger.

Abdusalamov werd verslagen door Perez, maar na afloop werd hij in coma gebracht wegens hersenschade - ook al had de medische leidinggevende rond het gevecht verklaard dat er geen schade was. Om een lang verhaal kort te maken: de Rus, vader van drie kinderen, ontwaakte wel uit zijn coma, maar kan niet meer lopen en praten en kreeg onlangs een schadevergoeding van ruim twintig miljoen dollar.

Door de situatie rondom Abdusalamov raakte een aangeslagen Perez zwaar verslaafd aan de drank en hij stopte met boksen. Toch kwam hij weer terug en zaterdag mocht de Cubaanse Ier het in de kwartfinales van de World Boxing Super Series opnemen tegen WBC-kampioen Briedis. Die was dan wel nagenoeg het hele gevecht de baas tegen Perez, die slechts af en toe wat rake klappen uit kon delen. Tot een knock-out kwam het niet, Briedis won op punten.

De Let zal het in de volgende wedstrijd op moeten nemen tegen de Oekraïner Oleksandry Usyk, de regerend wereldkampioen bij de WBO en een bokser die in de partij tegen Marco Huck veel indruk maakte. Wanneer dat gevecht plaats zal vinden is nog niet duidelijk.