MMA-gevecht beslist met klassieke showworsteltechniek

Weinig MMA-geweld dit weekeinde, des te meer aandacht voor topkickboksen in Amsterdam. Toch wist Jonno Mears de aandacht op zich te vestigen door een hele speciale overwinning op Aaron Jones tijdens MMA-gala FFC19, gehouden in Linz in Oostenrijk.

Mears won door middel van een techniek die eigenlijk alleen ooit eerder in het showworstelen te zien is geweest: de Boston Crab. Deze techniek is in het showworstelen beroemd gemaakt door Chris Jericho en wordt ook wel Wall of Jericho genoemd, een techniek waarbij de wervelkolom van de tegenstander dubbelgevouwen dient te worden.

Mears was zich bewust van het gevaar van deze techniek voor de gezondheid van zijn tegenstander en bracht deze 'wervelkolomklem' dan ook voorzichtig doch resoluut ten uitvoering.

Chris Jericho en zijn karakteristieke techniek (Bron: Youtube)