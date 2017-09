Uitslag PSV - Willem II

PSV heeft pas na rust Willem II aan de kant gezet. In de Brabantse derby zegevierde de ploeg uit Eindhoven in eigen huis met 4-0, waardoor de koppositie in de Eredivisie verstevigd is.

Voor rust lag het tempo bij PSV laag en hield Willem II de ruimtes klein. Desondanks kreeg PSV enkele mogelijkheden. Zo werd een schot van Steven Bergwijn gekraakt door Jordens Peters en Gastón Pereiro schoot vlak voor rust voorlangs. Willem II zette daar een grote kans van Ben Rienstra tegenover, maar hij schoot van dichtbij over.

Na de pauze werd een schot van Bergwijn van richting veranderd, waarna deze voor de voeten van Hirving Lozano belandde en hij aarzelde niet: 1-0. Daarna was de ban gebroken. Snel hierna kopte Marco van Ginkel op aangeven van Lozano terug, waarna Pereiro inkopte. Niet veel later tekende Lozano met een kopbal de derde van de avond aan. PSV zocht naar meer en kreeg goede mogelijkheden. De vierde van de avond kwam er toen scheidsrechter Jeroen Manschot vond dat doelman Timon Wellenreuther Lozano onreglementair stuitte. Van Ginkel benutte vervolgens de strafschop.