Noord-Korea heeft tot dusver geen belangstelling getoond in praten over zijn nucleaire - en raketprogramma. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt, nadat minister Rex Tillerson eerder op de dag in China had gezegd dat de VS rechtstreeks communiceert met Pyongyang.

"Noord-Koreaanse autoriteiten hebben er nog geen blijk van gegeven dat ze geïnteresseerd zijn in of klaar voor besprekingen over denuclearisering", zei woordvoerster Heather Nauert.



'Noord-Korea niet geïnteresseerd in praten' (Foto: ANP)