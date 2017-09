Honkballers Neptunus slaan hard toe in Holland Series heywoodu 30-09-2017 20:52 print

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben in het tweede duel van de Holland Series keihard toegeslagen. Na de eerdere last-minute overwinning tegen de L&D Amsterdam Pirates bestond er zaterdag geen twijfel over de winnaar van het duel: 0-12.

Neptunus kwam in Amsterdam in de eerste inning al op een 0-2 voorsprong, waarna het even wat kalmeerde. In de vijfde inning gingen de Rotterdammers echter los op werper Kevin Heijstek, die zes runs om de oren kreeg. Gianison Boekhoedt sloeg in de zesde inning zijn tweede homerun en tekende voor de 0-12 eindstand.