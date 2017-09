Uitslag NAC Breda - ADO Den Haag Peterselieman 30-09-2017 20:48 print

ADO Den Haag heeft in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen NAC Breda verrassend met 0-1 gewonnen. Matchwinner was Tom Beugelsdijk die geheel tegen de verhoudingen in de bezoekers met de drie punten aan de haal liet gaan.

NAC legde in de afgelopen wedstrijden FC Groningen en Feyenoord over de knie en ook ADO Den Haag werd door de ploeg van Stijn Vreven zwaar onder druk gezet. Dit resulteerde na negen minuten al in de kans op de 1-0, maar Mounir El Allouchi zag zijn knappe spel niet beloond worden. Hij raakte de lat en paal, waarna Giovanni Korte in de rebound ook de paal raakte. ADO zette hier twee schoten van Lex Immers tegenover, terwijl Menno Koch vlak voor rust niet de 1-0 voor NAC kon maken.

Ook na rust was de thuisploeg in Breda veruit de gevaarlijkste, maar na 53 minuten spelen hield Robert Zwinkels zijn doel schoon na inzetten van Thierry Ambrose, Korte en Arno Verschueren. Langzaam maar zeker raakte NAC vermoeid en kroop ADO uit haar schulp. Erik Falkenburg raakte een kwartier voor tijd de lat. Enkele minuten later gleed Beugelsdijk uit een hoekschop de 0-1 binnen. Dit bleek de einduitslag, waardoor ADO nu achtste staat met tien punten uit zeven duels. NAC is de nummer veertien met zeven uit zeven.