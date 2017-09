Zaterdagmiddag werden in een vrachtauto bij de grensovergang Hazeldonk vijf illegale personen ontdekt. De chauffeur van de vrachtauto, een man uit Dokkum (56), opende rond het middaguur de laadruimte om goederen over te laden. Daarbij ontdekte hij een echtpaar met een kind van 5 jaar oud en twee mannen. Allen zijn vermoedelijk afkomstig uit Irak.

De vreemdelingen en chauffeur werden meegenomen naar het politiebureau. De laatste werd gehoord door de Vreemdelingenpolitie. Hij verklaarde dat de vijf wellicht in Frankrijk of België illegaal in zijn vrachtwagen waren geklommen. Vervolgens kon de man zijn weg vervolgen. De 5 vreemdelingen wilden geen asiel aanvragen in Nederland en zetten na een medische controle hun reis voort.



Chauffeur ontdekt 5 illegalen in z'n truck (Foto: Stockfoto Politie.nl)