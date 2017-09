Vettel start als laatste, pole Hamilton, Verstappen 3e heywoodu 30-09-2017 14:53 print

Lewis Hamilton vertrekt zondag vanaf poleposition aan de Grand Prix van Maleisië. De Brit was met zijn Mercedes een fractie van een seconde te snel voor Kimi Räikkönen, die in zijn Ferrari een halve tiende van een seconde tekort kwam.

Het grootste nieuws uit de kwalificatie was dat Sebastian Vettel zondag helemaal achteraan zal moeten starten. In de eerste sessie kreeg de Duitser problemen met de turbo in zijn Ferrari, nadat hij in de derde vrije training ook al mechanische problemen had. Vettel reed naar binnen, men probeerde de boel te repareren, maar dat lukte niet en hij kwam uiteindelijk niet tot een tijd.

In de derde kwalificatiesessie liet Hamilton een tijd van 1:30,076 noteren, 0,045 seconden sneller dan Räikkönen. Achter het duo start Max Verstappen op de derde plek, met teamgenoot Daniel Ricciardo naast zich.

De race in Maleisië start zondagochtend om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Maleisië