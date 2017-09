Moet je een rol toiletpapier naar voren of naar achteren hangen? Op 7 en 8 oktober mogen Splatoon 2-spelers uitvechten wat de juiste keuze is. De Splat Fest is een festival binnen Splatoon waarin spelers uit twee teams moeten kiezen. Ze strijden voor een antwoord op een bepaald vraagstuk. Het winnende team krijgt een iets betere beloning.

Bron: Nintendo