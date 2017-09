Wederom geen Nederlands waterpolosucces in Europa Nattekat 30-09-2017 13:40 print

De waterpoloërs van UZSC zijn met een flinke nederlaag aan hun avontuur in de kwalificatieronde voor de LEN Champions League begonnen. De ploeg uit Utrecht verloor met 23-2 van het Italiaanse AN Brescia. ZPC Amersfoort trof het Franse Pays d'Aix Natation in hun derde wedstrijd, maar ook nu bleek de tegenstander te sterk: 18-7 luidde het scorebord na afloop.

Voor Amersfoort betekent dit verlies dat hun Europees avontuur tot een eind zal komen na het kwalificatietoernooi; de benodigde derde plek in poule B is niet langer haalbaar. Helemaal zonder punten hoeft dit niet te gaan, want zondag is de eveneens puntenloze OPS Potsdam de tegenstander.

AN Brescia zou voor Utrecht een onmogelijke tegenstander worden. De Italiaanse ploeg werd afgelopen seizoen nog vijfde in het hoofdtoernooi, terwijl Utrecht niet eens door de eerste kwalificatieronde wist te komen. Een overrompeling werd het dan ook. De Italianen wisten in de eerste helft van de wedstrijd al een voorsprong van 12-0 op te bouwen, waarna voor Utrecht de enige eer die nog te behalen viel een doelpunt was. Dit lukte in het derde kwart dan ook dankzij Mike van den Brink. In de slotfase van de wedstrijd wist Ivan Banovac nog een tweede doelpunt te scoren.

Utrecht mocht al in de tweede kwalificatieronde aan het toernooi beginnen dankzij een wildcard. Hierin spelen ze in poule G (uit vier poules in de tweede kwalificatie) met drie tegenstanders. Een top 2-klassering is nodig om door te gaan naar de derde en laatste kwalificatieronde, maar gezien de resultaten in het verleden zal dit een hele lastige opgave worden. Vanavond is CN Sabadell de tegenstander in de beslissende wedstrijd.