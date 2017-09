Noord-Koreanen geplaatst voor Spelen in Zuid-Korea, Maleisië debuteert

Noord-Koreanen geplaatst voor Spelen in Zuid-Korea, MaleisiŽ debuteert heywoodu 30-09-2017 10:33 print

Noord-Korea heeft de eerste startbewijzen voor de Olympische Winterspelen van komende winter binnen. Op de befaamde Nebelhorn Trofee in het Duitse Oberstdorf, tevens de laatste kwalificatiekans voor de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, wisten Ryom Tae-ok en Kim Ju-sik zich in de parenwedstrijd voor de Spelen te plaatsen.

De 18-jarige Ryom en haar 25-jarige partner Kim werden vorig jaar vijftiende op het WK. In Oberstdorf deden ze het beter, vooral een persoonlijk record op de korte kür - op A Day In The Life van The Beatles - deed een flinke duit in het zakje. De door de Canadese choreografe Julie Marcotte opgezette routines op de korte en vrije kür leverde het Noord-Koreaanse duo ruim 180 punten op, een nieuw persoonlijk record, goed voor plek zes en daarmee een olympisch ticket.

In 1988 besloot Noord-Korea niet naar de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Seoul te gaan, maar ondanks de spanningen in het gebied lijkt het er vooralsnog op dat een delegatie uit het land wel afreist voor de Winterspelen. "Het enige wat voor hen telde in de afgelopen tijd was plaatsing voor de Spelen, dat is alles wat ze wilden", aldus Marcotte over het duo, die de hele zomer in Montreal getraind hebben met de choreografe en haar broer Bruno, een kunstschaatstrainer.

Op de Nebelhorn Trofee kon er ook in het Maleisische kamp gefeest worden. Bij de mannen kwam de 20-jarige Julian Yee, kersvers winnaar van goud op de Zuid-Oost Aziatische Spelen, tot de zesde plek en dat was precies genoeg om zich te plaatsen. Yee is daarmee de eerste Maleisiër ooit die zich voor de Winterspelen plaatst, hoewel de in de VS geboren en getogen alpineskiër Jeffrey Webb het vermoedelijk ook voor elkaar gaat krijgen.