Keizer: "Ik voel de steun die ik altijd heb gehad"

Louis van Gaal zei deze week Marcel Keizer een goede trainer te vinden en hij benadrukte dat Ajax vertrouwen in de geplaagde coach moet houden. Het duel met sc Heerenveen, zondagmiddag vanaf 14.30 uur, kan hoe dan ook cruciaal voor de toekomst van de oefenmeester zijn. "Natuurlijk voelt dat goed, omdat iedereen weet dat Louis dat niet zou zeggen als hij dat niet vindt", zo erkent de Ajax-trainer.

Keizer is ervan overtuigd dat hij de boel bij Ajax op de rails krijgt, als hij die kans krijgt van het Technisch Hart met de directeuren Edwin van der Sar, Marc Overmars, assistent-trainer Dennis Bergkamp en hoofd opleidingen Said Ouaali. Het leidende orgaan sprak zich echter nog op geen enkel moment uit, positief of negatief. "Waarom ze dat niet hebben gedaan, moet je aan hen vragen", zo citeert De Telegraaf. "Er is niks gezegd van 'maak je geen zorgen', of zoiets."

"Het is ook niet iets waar ik om vraag. Ik voel de steun die ik altijd heb gehad. Ja, de spelersgroep staat nog voor 100 procent achter me. Maar eigenlijk moet je dat aan de spelers vragen. Tegen mij zeggen ze: 'We moeten aan de slag'." Bij een eventuele nederlaag tegen Heerenveen wacht waarschijnlijk een pittige evaluatie en valt zijn ontslag niet uit te sluiten. "Ik wil het niet over dat onderwerp hebben, want ik ga ervan uit dat we winnen."