Jong Ajax wint eenvoudig, Den Bosch haalt uit tegen Jong PSV

Jong Ajax blijft ook na zeven speelronden aan de leiding in de Jupiler League. Met onder meer Daley Sinkgraven in de basis hadden de jonge Ajacieden weinig moeite met FC Oss. Dani de Wit en Matteo Cassiera hadden binnen tien minuten de eerste twee treffers al te pakken, Noussair Mazraoui gooide de wedstrijd na een dik half uur in het slot: 0-3.

FC Den Bosch boekte de derde zege op rij en deed dat door uit te halen tegen Jong PSV. Diep in de extra tijd van de eerste helft opende Niek Vossebelt vanaf elf meter de score, die kort na rust door Dennis Kaars werd verdubbeld. Na ruim een uur trof Vossebelt nog eens doel vanaf de stip en tien minuten later maakte hij ook de 4-0, kort daarop gevolgd door de 5-0 - tevens de eindstand - van de Italiaanse debutant Giorgio Siani.

Fortuna Sittard ging op bezoek bij Telstar en maakte gehakt van de thuisploeg. De eerste helft leverde niks op, maar in de 56e minuut opende de pas 17-jarige aanvoerder Perr Schuurs de score met een heerlijke poeier uit een vrije trap van Lisandro Semedo. Diezelfde Semedo gaf binnen tien minuten ook nog eens assists aan de 19-jarige André Vidigal (0-2) en Wessel Dammers (0-3). In de laatste tien minuten haalden de Limburgers nog eens hard uit: Vidigal maakte in de 82e minuut zijn tweede, Finn Stokkers tekende een minuutje later op aangeven van wie anders dan Semedo voor de 0-5 en Vidigal maakte zijn hattrick nog twee minuten later af: 0-6.

Uitslagen Jupiler League vrijdag

FC Dordrecht - FC Volendam 2-2

Jong AZ - FC Eindhoven 1-2

De Graafschap - FC Emmen 2-2

Jong FC Utrecht - Helmond Sport 0-0

FC Den Bosch - Jong PSV 5-0

SC Cambuur - RKC Waalwijk 1-1

Go Ahead Eagles - Almere City 2-1

N.E.C. Nijmegen - MVV Maastricht 4-1

Telstar - Fortuna Sittard 0-6

FC Oss - Jong Ajax 0-3