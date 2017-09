Vijf commando's doen aangifte tegen Defensie BasOne 30-09-2017 08:54 print

Vijf commando's van het leger gaan aangifte doen tegen Defensie. Ze verwijten het ministerie dood door schuld na het ongeluk vorig jaar met hun collega in Ossendrecht. Hun advocaat Michael Ruperti heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.

Een 35-jarige commandant werd in Ossendrecht bij een schietoefening per ongeluk doodgeschoten. De locatie waar de oefening werd gehouden, was niet gekeurd en ze hadden er dus niet mogen oefenen. Ook waren verzoeken om de ruimte veiliger te maken steeds afgewezen, aldus de commando's.

De stap van de commando's volgt na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het ongeluk met een mortiergranaat in Mali. Daar kwamen vorig jaar twee militairen bij om het leven. De onderzoeksraad concludeerde eerder deze week dat de granaat niet deugde. De nabestaanden hebben ook advocaat Ruperti in de arm genomen en willen naar de rechter stappen.



Vijf commando's doen aangifte tegen Defensie (Foto: ANP)