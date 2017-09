Duitser opgepakt om gif in babyvoeding Redactie 30-09-2017 02:17 print

De Duitse politie heeft in de regio van Tübingen een man opgepakt voor de afpersingszaak bij winkelketens eerder deze week. De man wordt momenteel verhoord, zo liet de politie en het openbaar ministerie in Konstanz weten. Of de man de gezochte verdachte is, staat volgens de politie nog niet vast. Hij was in beeld gekomen op basis van tips.

Een onbekende man had in een Duitse supermarkt onder meer babyvoeding vergiftigd en gedreigd 20 soorten baby- en andere voeding te vergiftigen als er geen grote som geld aan hem betaald werd.

De verdachte is een slanke man van ongeveer vijftig jaar oud met een normale lichaamslengte, De politie heeft beelden van de man verspreid. De politie beschikte al snel over een video van de man die in een supermarkt gefilmd werd terwijl hij enkele artikelen in de schappen legt.



Duitser opgepakt om gif in babyvoeding (Foto: ANP)